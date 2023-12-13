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Матчи во всех футбольных лигах Турции возобновятся 19 декабря

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Стало известно, когда возобновятся матчи во всех футбольных лигах Турции, приостановленные из-за избиения арбитра Халила Умута Мелера.
Матчи во всех футбольных лигах Турции возобновятся 19 декабря
  • Gettyimages.ru

«Мы планируем возобновить матчи во всех лигах 19 декабря, со вторника», — заявил глава Федерации футбола страны Мехмет Бююкэкши на пресс-конференции. 

После завершения матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) на поле выбежал экс-президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа и ударил кулаком в лицо Мелера, который упал на газон. Рефери сумел подняться и покинул поле.

Ранее сообщалось, что Мелер выписан из больницы, где проходил лечение после того, как его избили президент «Анкарагюджю» и игроки этой команды.

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