Матчи во всех футбольных лигах Турции возобновятся 19 декабря

Стало известно, когда возобновятся матчи во всех футбольных лигах Турции, приостановленные из-за избиения арбитра Халила Умута Мелера.

«Мы планируем возобновить матчи во всех лигах 19 декабря, со вторника», — заявил глава Федерации футбола страны Мехмет Бююкэкши на пресс-конференции.

После завершения матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) на поле выбежал экс-президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа и ударил кулаком в лицо Мелера, который упал на газон. Рефери сумел подняться и покинул поле.

Ранее сообщалось, что Мелер выписан из больницы, где проходил лечение после того, как его избили президент «Анкарагюджю» и игроки этой команды.