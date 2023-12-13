Васильев: современные спортсмены даже представить не могут, какие у нас были условия

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на критику российскими биатлонистками условий проживания в Уфе на втором этапе Кубка Содружества.

«Современные спортсмены даже представить не могут, какие у нас были условия, когда мы готовились к Олимпийским играм. Им такое даже не снилось. Понимаю, что времена меняются, как и требования, ни в коем случае не призываю переходить на спартанские условия, но нужно правильно расставлять для себя акценты. Не нравится напор воды в кране? Позовите сантехника», — заявил Васильев RT.

Ранее Васильев выразил мнение, что биатлонисты стали избалованными из-за поездок по другим странам.