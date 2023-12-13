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Васильев считает, что биатлонисты стали избалованными из-за поездок по другим странам

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на критику российскими биатлонистками условий проживания в Уфе на втором этапе Кубка Содружества.
Васильев считает, что биатлонисты стали избалованными из-за поездок по другим странам
  • Gettyimages.ru
  • © vm

«Сегодняшние спортсмены, не только биатлонисты, а в целом, стали слишком разборчивыми. Они поездили по западным странам, побывали в других условиях, увидели, что там можно делать. Конечно, бывают неприятности, но не думаю, что нужно говорить об этом во всеуслышание. Никто же не знает, какие действительно трудности есть у этой гостиницы или в самом регионе. Не нужно лишний раз выставлять всё в чёрном цвете», — заявил Васильев RT.

По его мнению, спортсменкам нужно было поговорить с обслуживающим персоналом гостиницы перед съёмкой видео.

«Мне кажется, что спортсменам стоит пореже пользоваться социальными сетями и не сразу выкладывать туда всю информацию. Возможно, стоило просто пойти на контакт с обслуживающим персоналом и попросить навести порядок в номере. Сейчас есть какое-то повальное желание заснять скорее увиденное и непременно это разместить, выставляя всё в неприглядном виде, что не совсем корректно», — сказал он.

Ранее в Союзе биатлонистов России пообещали разобраться в ситуации с условиями проживания биатлонисток в Уфе.

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