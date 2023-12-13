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Колыванов считает, что «Зенит» не сможет найти футболиста на замену Венделу в РПЛ

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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского полузащитника «Зенита» Вендела во «Фламенго».
Колыванов считает, что «Зенит» не сможет найти футболиста на замену Венделу в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Безусловно, Вендел — это один из ключевых игроков для «Зенита», но в клубе наверняка постараются приобрести футболиста на его замену. Петербуржцы работают на трансферном рынке и обсудят ситуацию с главным тренером», — сказал Колыванов RT.

Наставник ивановского «Текстильщика» также объяснил, почему «Зениту» будет трудно найти замену Венделу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Адаптация для футболиста, который заменит Вендела, не вызовет никаких проблем, поскольку чемпионат возобновится только в марте — времени будет достаточно. Можно ли заменить бразильца кем-то из игроков РПЛ? Полагаю, что основные конкуренты не захотят рассматривать предложения от «Зенита». Скорее всего, выбор будет сделан в пользу легионера из-за рубежа», — добавил он.

Ранее в «Зените» назвали слухами информацию о желании Вендела покинуть клуб.

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