В «Зените» назвали слухами информацию о желании Вендела покинуть клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о желании полузащитника команды Вендела покинуть клуб.

«Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела», — цитирует Медведева «Чемпионат».

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне он провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Вендел потребовал «Зенит» отпустить его во «Фламенго».