RT в Telegram
Подпишись

Непомнящий: «Зенит» не сможет заменить Вендела российским футболистом

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского полузащитника «Зенита» Вендела во «Фламенго».
Непомнящий: «Зенит» не сможет заменить Вендела российским футболистом
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Вендел является важной фигурой для «Зенита», но лишь при условии, что он хочет и дальше себя проявлять в команде. Если у него уже нет заинтересованности, то нет никакого смысла удерживать футболиста», — сказал Непомнящий RT.

Тренер также ответил на вопрос о достойной замене для бразильца.

«Конечно, Вендел — это важная фигура в нашем футболе, и, на мой взгляд, в «Зените» не смогут сразу определиться с тем, кто из игроков его заменит. Российские футболисты имеют мало игровой практики и практически неконкурентоспособны в средней линии. Но у петербуржцев есть хорошая возможность найти бразильцу подходящую замену в зимнее трансферное окно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что парикмахер Вендела намекнул на его переход во «Фламенго».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить