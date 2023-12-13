Шалимов — о мяче Кривцова: гол «Ливерпуля» просто отдыхает

Тренер Игорь Шалимов прокомментировал гол полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Гол «Ливерпуля» просто отдыхает — потому что в Краснодаре всё было сделано намного класснее — и передача Сперцяна, и удар Кривцова — просто высший класс», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте забил полузащитник хозяев Никита Кривцов. Ассистентом выступил Эдуард Сперцян.

Таким образом, подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян вышел на восьмое место по голевым передачам за «Краснодар».