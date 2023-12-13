Журналист Морган поздравил тен Хага с вылетом МЮ из Лиги чемпионов

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на неудачное выступление «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов УЕФА под руководством Эрика тен Хага.

«Поздравляю тен Хага с побитием рекорда — МЮ становится первой английской командой в истории, пропустившей 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов», — написал журналист в соцсетях.

На групповом этапе команда Эрика тен Хага потерпела четыре поражения, один раз победила и однажды сыграла вничью.

МЮ завершил выступление в Лиге чемпионов на четвёртом месте в таблице группы A с четырьмя очками.

Ранее сообщалось, что МЮ впервые с сезона-2005/06 занял последнее место в группе Лиги чемпионов.