RT в Telegram
Подпишись

«Реал Сосьедад» впервые в истории занял первое место в группе ЛЧ

Короткая ссылка
Испанский «Реал Сосьедад» впервые в истории занял первое место в группе Лиги чемпионов.

Клуб из Сан-Себастьяна занял итоговое первое место в группе D с 12 очками.

Также «Реал Сосьедад» второй раз выходит из группы Лиги чемпионов. В прошлый раз испанскому клубу это удалось в сезоне-2003/04. 

Второе место в группе D занял «Интер» (12 очков), третье у «Бенфики» (четыре очка), четвёртое — «Зальцбург» (четыре очка).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом на чемпионате Англии, который пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить