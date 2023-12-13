«Реал Сосьедад» впервые в истории занял первое место в группе ЛЧ

Испанский «Реал Сосьедад» впервые в истории занял первое место в группе Лиги чемпионов.

Клуб из Сан-Себастьяна занял итоговое первое место в группе D с 12 очками.

Также «Реал Сосьедад» второй раз выходит из группы Лиги чемпионов. В прошлый раз испанскому клубу это удалось в сезоне-2003/04.

Второе место в группе D занял «Интер» (12 очков), третье у «Бенфики» (четыре очка), четвёртое — «Зальцбург» (четыре очка).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом на чемпионате Англии, который пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов.