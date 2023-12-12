Агент Ренана не подтвердил, что защитник доиграет сезон в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана высказался о будущем своего клиента.

«Вокруг Ренана сейчас очень много слухов. Могу ли подтвердить, что футболист доиграет сезон в «Зените»? Я не могу этого сказать», — цитирует Гарсию Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее в «Зените» опровергли слухи о возможной аренде Ренана в «Коринтианс».