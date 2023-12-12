Фигуристка Трусова сыграет в товарищеском матче по хоккею
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Фигуристка вместе со своим отцом Вячеславом Трусовым сыграет за команду легенд хоккея, сообщает пресс-служба мероприятия.
Встреча начнётся в 14:00 мск и будет состоять из двух периодов по 15 минут.
Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.
Трусова также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.
Ранее Трусова посетила концерт певца Вани Дмитриенко.