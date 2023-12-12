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Выступающий за Германию фигурист Володин заявил, что ждёт возвращения россиян

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Выступающий за Германию фигурист Никита Володин рассказал, что ждёт возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
Выступающий за Германию фигурист Володин заявил, что ждёт возвращения россиян
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

«Естественно, хочется соревноваться со всеми сильнейшими в мире спортсменами. Мы с партнёршей очень ждём возвращения сильных пар из России и усиленно к этому готовимся», — цитирует Володина «Фонтанка».

Володин выступает в парном катании в дуэте с Минервой Фабьен Хазе. 8 декабря пара выиграла финал серии Гран-при.

Дуэт набрал по сумме двух программ 206,43 балла.

На втором месте — Сара Конти и Никколо Мачии из Италии (205,88). Замкнули тройку призёров Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам из Канады (204,30).

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

Ранее сообщалось, что Малинин стал первым, кто исполнил четверной аксель в короткой программе.

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