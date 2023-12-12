Выступающий за Германию фигурист Володин заявил, что ждёт возвращения россиян

Выступающий за Германию фигурист Никита Володин рассказал, что ждёт возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Естественно, хочется соревноваться со всеми сильнейшими в мире спортсменами. Мы с партнёршей очень ждём возвращения сильных пар из России и усиленно к этому готовимся», — цитирует Володина «Фонтанка».

Володин выступает в парном катании в дуэте с Минервой Фабьен Хазе. 8 декабря пара выиграла финал серии Гран-при.

Дуэт набрал по сумме двух программ 206,43 балла.

На втором месте — Сара Конти и Никколо Мачии из Италии (205,88). Замкнули тройку призёров Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам из Канады (204,30).

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Малинин стал первым, кто исполнил четверной аксель в короткой программе.