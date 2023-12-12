Шлеменко: рефери завалил меня в бою с Иличем

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказал мнение, что судья рано остановил его поединок с Александром Иличем.

«Рефери обычно говорят: «Работай или остановлю бой». Он же этого не сделал, а сразу остановил поединок. Поэтому к нему есть вопросы. Есть же регламенты. Полицейские, прежде чем выстрелить в тебя, должны произвести предупредительный выстрел в воздух. А он просто взял и завалил», — сказал Шлеменко на пресс-конференции.

Лига смешанных единоборств Russian Cagefighting Championship (RCC) определилась с датой реванша между Шлеменко и Иличем.

Бой возглавит турнир RCC 17, который состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

Первый поединок между Шлеменко и Иличем прошёл 26 августа 2022 года и завершился победой сербского бойца техническим нокаутом на первой минуте.

Ранее Шлеменко высказался о продуктовой диете.