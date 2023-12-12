Баскетболист Карасёв избежал переломов и серьёзных травм

Вадим Михалевский, агент форварда «Зенита» Сергея Карасёва, прокомментировал травму своего клиента, полученную в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«МРТ показала, что Сергей избежал переломов. Каким-то чудом обошлось без серьёзных травм. Он идёт на поправку. Сроки восстановления? Они будут понятны через пару дней», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В заключительной четверти баскетболист упал на спину после столкновения с Самсоном Руженцевым. Он не сумел самостоятельно подняться и покинул паркет на носилках.

ЦСКА в Москве на стадионе «Мегаспорт» одержал победу в овертайме со счётом 104:89.

Ранее Андрей Кириленко назвал ожидаемым продление отстранения российских баскетболистов.