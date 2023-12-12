Баскетболист Карасёв избежал переломов и серьёзных травм
- РИА Новости
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«МРТ показала, что Сергей избежал переломов. Каким-то чудом обошлось без серьёзных травм. Он идёт на поправку. Сроки восстановления? Они будут понятны через пару дней», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».
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Ранее Андрей Кириленко назвал ожидаемым продление отстранения российских баскетболистов.