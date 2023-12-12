RT в Telegram
Подпишись

Баскетболист Карасёв избежал переломов и серьёзных травм

Короткая ссылка
Вадим Михалевский, агент форварда «Зенита» Сергея Карасёва, прокомментировал травму своего клиента, полученную в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
Баскетболист Карасёв избежал переломов и серьёзных травм
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«МРТ показала, что Сергей избежал переломов. Каким-то чудом обошлось без серьёзных травм. Он идёт на поправку. Сроки восстановления? Они будут понятны через пару дней», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В заключительной четверти баскетболист упал на спину после столкновения с Самсоном Руженцевым. Он не сумел самостоятельно подняться и покинул паркет на носилках.

ЦСКА в Москве на стадионе «Мегаспорт» одержал победу в овертайме со счётом 104:89.

Ранее Андрей Кириленко назвал ожидаемым продление отстранения российских баскетболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить