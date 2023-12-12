В РПЛ заявили, что матчи 21-го тура пройдут по расписанию, несмотря на президентские выборы

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги Антон Фетисов прокомментировал возможный перенос 21-го тура в марте из-за выборов президента РФ.

«Очевидно, что, когда мы будем составлять расписание матчей, мы учтём пожелания клубов и потенциальные запросы федеральных органов власти. Вероятнее всего, переносов матчей 21-го тура не будет, но повторюсь: все пожелания будут учтены и расписание будет детально проработано. Думаю, что в марте будет вполне себе комфортная погода. Декабрьский опыт будет учтён при составлении расписания весенней части чемпионата. В частности, определим, на чьих полях будет наиболее комфортно провести игры после перерыва», — заявил он RT.

Ранее Антон Фетисов прокомментировал возможное учреждение Зала славы РПЛ.