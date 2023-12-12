РПЛ: учреждение Зала славы РПЛ обсуждалось, но к проработке ещё не приступали

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги Антон Фетисов прокомментировал возможное учреждение Зала славы РПЛ.

«Мысли об учреждении Зала славы РПЛ нас уже посещали. Я допускаю, что мы сможем реализовать этот проект, но для начала нам необходимо принять стратегию — проработать множество нюансов. На мой взгляд, очень важно, чтобы данный зал славы не был просто музеем. Это должен быть некий микс, смесь музея и онлайн-активностей. Этот проект действительно обсуждался, но к его проработке мы ещё не приступали», — заявил он RT.

Ранее Антон Фетисов ответил на вопрос о проведении Матча звёзд РПЛ.