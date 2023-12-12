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РПЛ: учреждение Зала славы РПЛ обсуждалось, но к проработке ещё не приступали

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Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги Антон Фетисов прокомментировал возможное учреждение Зала славы РПЛ.
РПЛ: учреждение Зала славы РПЛ обсуждалось, но к проработке ещё не приступали
  • РИА Новости

«Мысли об учреждении Зала славы РПЛ нас уже посещали. Я допускаю, что мы сможем реализовать этот проект, но для начала нам необходимо принять стратегию — проработать множество нюансов. На мой взгляд, очень важно, чтобы данный зал славы не был просто музеем. Это должен быть некий микс, смесь музея и онлайн-активностей. Этот проект действительно обсуждался, но к его проработке мы ещё не приступали», — заявил он RT.

Ранее Антон Фетисов ответил на вопрос о проведении Матча звёзд РПЛ.

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