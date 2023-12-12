В РПЛ рассказали о трудностях проведения Матча звёзд из-за календаря

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги Антон Фетисов ответил на вопрос о проведении Матча звёзд РПЛ.

«Вы знаете, предметного обсуждения этого вопроса ещё не было, но на данный момент нам кажется, что будет крайне тяжело встроить в календарь подобное событие с участием всех топовых игроков. Сейчас концентрируем своё внимание на несколько иных продуктах: на премии РПЛ, которая, на наш взгляд, в прошлом сезоне прошла успешно и на Зимнем кубке лиги», — рассказал он RT.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит Матч звёзд Кубка России.