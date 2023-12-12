RT в Telegram
Подпишись

Ягудин назвал Малинина феноменом в мужском одиночном катании

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался об американском фигуристе российского происхождения Илье Малинине.
Ягудин назвал Малинина феноменом в мужском одиночном катании
  • AP
  • © Ng Han Guan

«Посмотрел Малинина. Не понимаю, откуда он такой взялся. Он один такой. Раньше говорили про топ-3 или топ-6 спортсменов. А он теперь один и все остальные. Ханю только говорил про аксель, а Малинин не только говорит, но и делает. Видел видео, где он после двойного тулупа делает без отталкивания квад-аксель. Ну это феномен, честно. Причём делает уже всё не на тренировках, а на соревнованиях», — сказал Ягудин.

Напомним, что в финале Гран-при Малинин первым в истории сделал все шесть видов четверных прыжков.

Ранее сообщалось, что Ягудин примет участие в «Русском вызове».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить