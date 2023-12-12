Ягудин назвал Малинина феноменом в мужском одиночном катании

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался об американском фигуристе российского происхождения Илье Малинине.

«Посмотрел Малинина. Не понимаю, откуда он такой взялся. Он один такой. Раньше говорили про топ-3 или топ-6 спортсменов. А он теперь один и все остальные. Ханю только говорил про аксель, а Малинин не только говорит, но и делает. Видел видео, где он после двойного тулупа делает без отталкивания квад-аксель. Ну это феномен, честно. Причём делает уже всё не на тренировках, а на соревнованиях», — сказал Ягудин.

Напомним, что в финале Гран-при Малинин первым в истории сделал все шесть видов четверных прыжков.

Ранее сообщалось, что Ягудин примет участие в «Русском вызове».