Гетадарян: Родригез является третьим кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»
Как сообщает журналист Грант Гетадарян в социальных сетях, функционер испанской «Гранады» Нико Родригез является третьим кандидатом на пост спортивного директора красно-белых.
По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, судьба главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля определится после назначения нового спортивного директора клуба.
Кандидатами на должность являются Хавьер Рибалта и Томаш Амарал.
Ранее сообщалось, что Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком».