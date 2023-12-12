Гетадарян: Родригез является третьим кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший функционер испанской «Гранады» Нико Родригез может стать спортивным директором «Спартака».

Как сообщает журналист Грант Гетадарян в социальных сетях, функционер испанской «Гранады» Нико Родригез является третьим кандидатом на пост спортивного директора красно-белых.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, судьба главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля определится после назначения нового спортивного директора клуба.

Кандидатами на должность являются Хавьер Рибалта и Томаш Амарал.

Ранее сообщалось, что Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком».