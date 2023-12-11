Хет-трик Кетова принёс «Ленинграду» победу в прощальном матче хоккеиста

Команда «Ленинград» победила команду «Питер» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счётом 13:12 в пользу «Ленинграда». Кетов оформил хет-трик.

Кетов завершил карьеру в апреле 2023 года.

37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.

Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым выступал Кетов.