Хет-трик Кетова принёс «Ленинграду» победу в прощальном матче хоккеиста
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 13:12 в пользу «Ленинграда». Кетов оформил хет-трик.
Кетов завершил карьеру в апреле 2023 года.
37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.
Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым выступал Кетов.