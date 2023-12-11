РФС объявил о старте четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна»

Российский футбольный союз (РФС) 11 декабря объявил о старте четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна».

Как сообщается на официальном сайте организации, организаторы любых действующих футбольных инициатив могут заявить свой проект на сайте конкурса до 4 февраля 2024 года. Призовой фонд для победителей и призёров вырастет относительно предыдущего сезона и составит 7,55 млн рублей.

Любые действующие проекты вне зависимости от количества участников могут заявиться на конкурс в одной из восьми номинаций:

— лучший массовый проект в футболе;

— лучший проект для лиц с ОВЗ;

— лучший проект для женщин;

— лучшая любительская лига;

— лучший любительский клуб;

— лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;

— лучшая футбольная инициатива;

— лучший проект для детей.

За три предыдущих сезона в конкурсе приняли участие 1484 проекта. Победители в одной из семи номинаций в этом году получат 350 тыс. рублей, проекты, ставшие вторыми, — 300 тыс., «бронзовые» призёры — 250 тыс. рублей.

Ранее в РФС сообщили, что сборная России по мини-футболу проведёт два товарищеских матча с Ираном.