РФС объявил о старте четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна»
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Как сообщается на официальном сайте организации, организаторы любых действующих футбольных инициатив могут заявить свой проект на сайте конкурса до 4 февраля 2024 года. Призовой фонд для победителей и призёров вырастет относительно предыдущего сезона и составит 7,55 млн рублей.
Любые действующие проекты вне зависимости от количества участников могут заявиться на конкурс в одной из восьми номинаций:
— лучший массовый проект в футболе;
— лучший проект для лиц с ОВЗ;
— лучший проект для женщин;
— лучшая любительская лига;
— лучший любительский клуб;
— лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;
— лучшая футбольная инициатива;
— лучший проект для детей.
За три предыдущих сезона в конкурсе приняли участие 1484 проекта. Победители в одной из семи номинаций в этом году получат 350 тыс. рублей, проекты, ставшие вторыми, — 300 тыс., «бронзовые» призёры — 250 тыс. рублей.
Ранее в РФС сообщили, что сборная России по мини-футболу проведёт два товарищеских матча с Ираном.