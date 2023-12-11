Алькарас и Надаль проведут выставочный матч в Лас-Вегасе в марте

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас проведут выставочный матч в Лас-Вегасе.

Матч пройдёт 3 марта, сообщается на официальном сайте стриминговой платформы Netflix.

Экс первая ракетка мира Надаль и занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас должны были провести выставочную встречу в Лас-Вегасе ещё в 2023 году, но оба спортсмена получили травмы.

37-летний Надаль перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева стала «Новичком года» во взрослом туре по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).