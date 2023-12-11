Брусникина заявила, что синхронистки не подавали заявки на нейтральный статус
- Gettyimages.ru
«У нас на сегодня ни одного спортсмена, который бы заявился на получение нейтрального статуса», — цитирует Брусникину РИА Новости.
Международная федерация водных видов спорта в нынешнем олимпийском цикле ввела новые правила, которые напрямую коснулись наполнения программ и системы оценок.
Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.
Ранее Брусникина рассказала, что Федерация синхронного плавания России может провести международный турнир.