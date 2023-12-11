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Тарпищев не удивлён решением WTA признать Андрееву новичком года

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно вручения награды лучшему новичку года по версии WTA российской теннисистке Мирре Андреевой.
Тарпищев не удивлён решением WTA признать Андрееву новичком года
  • Gettyimages.ru

«Не сенсация, хотя и приятно. Этот сезон удачно для неё сложился. Теперь человек должен формироваться. Следующий год будет сложный, но нужно делать правильную систему подготовки, чтобы не было провала», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что спортсменке не стоит гнаться за результатами.

Андреева опередила соотечественниц Диану Шнайдер и Элину Аванесян, а также американку Питон Стирнс и чешку Линду Носкову.

В 2023 году Мирра поднялась на 359 позиций в рейтинге и занимает 46-е место.

Ранее Звонарёва и Бабош выиграли турнир ITF в Дубае в парном разряде.

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