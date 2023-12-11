Янчук считает, что Андреева заслужила награду лучшему новичку года

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что российская теннисистка Мирра Андреева заслужила награду лучшему новичку года по версии WTA.

«Абсолютно закономерная награда, но я считаю, что её развитие должно быть планомерным, не нужно никуда гнаться. Она входила в топ-50 в этом году, надо теперь там закрепиться, и, возможно, попасть в двадцатку», — цитирует Янчука ТАСС.

Он также подчеркнул, что россиянке на данный момент тяжело бороться за высокие места.

Андреева опередила соотечественниц Диану Шнайдер и Элину Аванесян, а также американку Питон Стирнс и чешку Линду Носкову.

В 2023 году Мирра поднялась на 359 позиций в рейтинге и занимает 46-е место.

Ранее Звонарёва и Бабош выиграли турнир ITF в Дубае в парном разряде.