Янчук считает, что Андреева заслужила награду лучшему новичку года
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«Абсолютно закономерная награда, но я считаю, что её развитие должно быть планомерным, не нужно никуда гнаться. Она входила в топ-50 в этом году, надо теперь там закрепиться, и, возможно, попасть в двадцатку», — цитирует Янчука ТАСС.
Он также подчеркнул, что россиянке на данный момент тяжело бороться за высокие места.
Андреева опередила соотечественниц Диану Шнайдер и Элину Аванесян, а также американку Питон Стирнс и чешку Линду Носкову.
В 2023 году Мирра поднялась на 359 позиций в рейтинге и занимает 46-е место.
Ранее Звонарёва и Бабош выиграли турнир ITF в Дубае в парном разряде.