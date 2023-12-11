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Янчук считает, что Андреева заслужила награду лучшему новичку года

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что российская теннисистка Мирра Андреева заслужила награду лучшему новичку года по версии WTA.
Янчук считает, что Андреева заслужила награду лучшему новичку года
  • Gettyimages.ru

«Абсолютно закономерная награда, но я считаю, что её развитие должно быть планомерным, не нужно никуда гнаться. Она входила в топ-50 в этом году, надо теперь там закрепиться, и, возможно, попасть в двадцатку», — цитирует Янчука ТАСС.

Он также подчеркнул, что россиянке на данный момент тяжело бороться за высокие места.

Андреева опередила соотечественниц Диану Шнайдер и Элину Аванесян, а также американку Питон Стирнс и чешку Линду Носкову.

В 2023 году Мирра поднялась на 359 позиций в рейтинге и занимает 46-е место.

Ранее Звонарёва и Бабош выиграли турнир ITF в Дубае в парном разряде.

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