Колыванов: «Краснодар» ровно провёл первую часть сезона, заслуженное лидерство

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказал мнение касательно лидерства «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Думаю, «быки» заслуженно находятся на первом месте. Они достаточно ровно прошли эту часть сезона, очень рад за них. Да, иногда были осечки, но это на фоне усталости или потерь», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Встреча 18-го тура РПЛ в Краснодаре завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте забил полузащитник хозяев Никита Кривцов.

Таким образом, подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ.

Ранее «Краснодар» показал раздевалку после победы над ЦСКА.