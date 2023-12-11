Ибрагимович: моя любовь к «Милану» никогда не умрёт

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился эмоциями после того, как вошёл в руководство клуба.

«Я чрезвычайно благодарен за то, что присоединяюсь к RedBird и «Милану», занимая эти важные и влиятельные должности. Моя любовь к россонери никогда не умрёт, и возможность стать значимой частью их будущего — это то, о чём я мог только мечтать», — цитирует Ибрагимовича GlobeNewswire.

Ибрагимович стал старшим советником в компании — владельце «Милана» RedBird.

Шведский футболист завершил карьеру 4 июня в возрасте 41 года. Вместе с командой он является двукратным чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Ибрагимович рассказал, кого поддерживает в «Формуле-1».