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В «Сочи» отреагировали на информацию о возможном назначении испанца Морено тренером

В «Сочи» не стали комментировать информацию о возможном назначении Морено

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Глава пресс-службы «Сочи» Антон Костров прокомментировал информацию о том, что испанец Роберт Морено может стать наставником российского клуба.
В «Сочи» отреагировали на информацию о возможном назначении испанца Морено тренером
  • Gettyimages.ru

«На данный момент исполняющий обязанности главного тренера — Денис Клюев. Комментарий на тему нового главного тренера мы не даём. К сожалению, сейчас не можем раскрыть никаких подробностей», — приводит слова Кострова Metaratings.ru.

В СМИ появилась информация, что тренер уже приехал в Сочи и ведёт переговоры с командой РПЛ.

Морено раньше работал в сборной Испании, «Барселоне» и «Монако».

Ранее сообщалось, что «Сочи» стал худшей командой по итогам первой части РПЛ.

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