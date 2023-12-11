В «Сочи» отреагировали на информацию о возможном назначении испанца Морено тренером
В «Сочи» не стали комментировать информацию о возможном назначении Морено
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«На данный момент исполняющий обязанности главного тренера — Денис Клюев. Комментарий на тему нового главного тренера мы не даём. К сожалению, сейчас не можем раскрыть никаких подробностей», — приводит слова Кострова Metaratings.ru.
В СМИ появилась информация, что тренер уже приехал в Сочи и ведёт переговоры с командой РПЛ.
Морено раньше работал в сборной Испании, «Барселоне» и «Монако».
Ранее сообщалось, что «Сочи» стал худшей командой по итогам первой части РПЛ.