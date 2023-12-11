Сперцян о победе над ЦСКА: тяжёлый матч — слава богу, что выиграли

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе над ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России.

«Очень тяжёлый матч. В первом тайме многое не получалось, мало движения было в атаке. Во втором тайме выглядели лучше, были моменты. Слава богу, что выиграли», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Накануне «Краснодар» одержал победу над ЦСКА — 1:0. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее сообщалось, что Сперцян вышел на восьмое место по голевым передачам за «Краснодар».