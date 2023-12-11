В Греции футбольным болельщикам запретили посещать стадионы два месяца

Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис сообщил, что болельщикам запрещено посещать футбольные стадионы два месяца.

«Целью является избежание рисков для жизни и физической неприкосновенности участников матчей, а также максимально возможная защита общественного порядка и безопасности», — заявил Маринакис Reuters.

12 февраля 2024 года результаты будут рассмотрены с целью дальнейшего решения вопроса о продлении применения запрета, если не будут полностью соблюдены правовые условия безопасного проведения футбольных матчей.

Ранее сообщалось, что арбитры в Греции объявили бойкот из-за опасных условий труда.