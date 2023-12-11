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Щербакова — о Тутберидзе: в спорте высших достижений не бывает простых людей

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос о характере тренера Этери Тутберидзе.
Щербакова — о Тутберидзе: в спорте высших достижений не бывает простых людей
  • Gettyimages.ru

«В спорте высших достижений не бывает простых людей. Разве кто-то считает себя простым? Для тренера главное — результат. А результаты говорят сами за себя», — приводит слова Щербаковой Mail.ru.

Спортсменка является победительницей Олимпиады-2022 в индивидуальном турнире. Также она чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России и двукратная серебряная призёрка чемпионата Европы.

Ранее команда Щербаковой победила в Кубке Первого канала среди юниоров.

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