Щербакова — о Тутберидзе: в спорте высших достижений не бывает простых людей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос о характере тренера Этери Тутберидзе.

«В спорте высших достижений не бывает простых людей. Разве кто-то считает себя простым? Для тренера главное — результат. А результаты говорят сами за себя», — приводит слова Щербаковой Mail.ru.

Спортсменка является победительницей Олимпиады-2022 в индивидуальном турнире. Также она чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России и двукратная серебряная призёрка чемпионата Европы.

Ранее команда Щербаковой победила в Кубке Первого канала среди юниоров.