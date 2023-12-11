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Титов назвал Бонгонду и Рябчука главными разочарованиями в составе «Спартака»

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Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из игроков красно-белых разочаровал его в 2023 году.
Титов назвал Бонгонду и Рябчука главными разочарованиями в составе «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Бонгонда в начале сезона несколько матчей отдавал-забивал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Но затем парень резко сдулся. И есть Рябчук, который сначала играл, а потом плотно сел, без шансов. Серьёзная травма Тавареша помогла ему оказаться в «Спартаке». Трансфер на скорую руку. Хотя, на мой взгляд, это не игрок «Спартака», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Бонгонда провёл за команду 22 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

На счету Рябчука одна голевая передача в 16 играх.

Ранее сообщалось, что Титов не верит, что «Спартак» войдёт в тройку лучших по итогам сезона РПЛ.

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