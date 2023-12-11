Титов не верит, что «Спартак» войдёт в тройку лучших по итогам сезона РПЛ

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые вряд ли будут серьёзно бороться за тройку призёров национального чемпионата сезона-2023/24.

«Спартак», если брать и состав, и игру, скорее всего, в пятёрке будет, но никак не в тройке», — цитирует Титова РИА Новости.

По его мнению, «Краснодар» выглядит здорово, у «быков» впервые есть шанс стать чемпионом. А петербургский «Зенит» — гегемон последние пять лет.

«Мы видим, что «Локомотив» набрал форму, «Динамо» тоже здорово играет, ЦСКА тоже, плюс «Рубин» выглядит великолепно. Есть восьмёрка, скажем так, «Спартак» сейчас в ней. Как будет дальше, посмотрим после сборов», — заключил Титов.

«Спартак» после 18 туров с 30 очками располагается на пятой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

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