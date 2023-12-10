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Бубнов: приход Рибалты в «Спартак» может пойти Абаскалю на пользу

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Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал возможное назначение испанца Хавьера Рибалты на должность спортивного директора «Спартака».

«Приход Рибалты может пойти Абаскалю на пользу. Испанцы способны найти общий язык за время паузы. Может произойти даже усиление позиций главного тренера», — цитирует Бубнова Sportbox.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, судьба главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля определится после назначения нового спортивного директора клуба.

Кандидатами на должность являются Хавьер Рибалта и Томаш Амарал.

Ранее сообщалось, что Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком».

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