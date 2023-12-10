Бубнов: приход Рибалты в «Спартак» может пойти Абаскалю на пользу
«Приход Рибалты может пойти Абаскалю на пользу. Испанцы способны найти общий язык за время паузы. Может произойти даже усиление позиций главного тренера», — цитирует Бубнова Sportbox.
По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, судьба главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля определится после назначения нового спортивного директора клуба.
Кандидатами на должность являются Хавьер Рибалта и Томаш Амарал.
Ранее сообщалось, что Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком».