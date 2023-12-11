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Орлов: считаю Промеса и Вендела лучшими футболистами РПЛ

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Комментатор Геннадий Орлов назвал лучших игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Орлов: считаю Промеса и Вендела лучшими футболистами РПЛ
  • РИА Новости

«Я считаю Промеса и Вендела лучшими футболистами РПЛ. Они — мастера. Правда, Вендел, как мне кажется, играет стабильнее. Промесу порой уже не хватает сил на все 90 минут», — цитирует Орлова СЭ,

Промес стал лучшим ассистентом в первой половине сезона-2023/24. На его счету шесть результативных передач, а также шесть забитых мячей.

Вендел забил четыре гола и сделал пять ассистов в 16 матчах РПЛ.

Напомним, что «Краснодар» занимает первое место, набрав 38 очков. Следом идут «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в истории ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ.

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