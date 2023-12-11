Сперцян в первую очередь поздравит Галицкого в случае победы «Краснодара» в РПЛ
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«Что сделаю в первую очередь, если выиграем титул? Пойду поздравлять Сергея Николаевича Галицкого», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».
Накануне «Краснодар» одержал победу над ЦСКА — 1:0. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.
Ранее сообщалось, что Сперцян вышел на восьмое место по голевым передачам за «Краснодар».