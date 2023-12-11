Сперцян в первую очередь поздравит Галицкого в случае победы «Краснодара» в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал лидерство команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 18 туров.

«Что сделаю в первую очередь, если выиграем титул? Пойду поздравлять Сергея Николаевича Галицкого», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Накануне «Краснодар» одержал победу над ЦСКА — 1:0. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее сообщалось, что Сперцян вышел на восьмое место по голевым передачам за «Краснодар».