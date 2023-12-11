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«Коламбус» уступил «Флориде», Чинахов забил во втором матче НХЛ подряд

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«Коламбус Блю Джекетс» на своём льду потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Пола Мориса.

В составе победителей шайбы забросили Густав Форслинг (2-я минута), Картер Вераге (8-я), Александр Барков (54-я), Мэттью Ткачук (58-я) и Ээту Луостаринен (59-я). У проигравших отличились Егор Чинахов (8-я) и Дмитрий Воронков (57-я). Результативную передачу оформил Кирилл Марченко.

«Флорида» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Коламбус» располагается на восьмом месте в Столичном дивизионе с 23 очками.

Ранее Фёдор Канарейкин заявил, что на данный момент Никита Кучеров — самый великий российский хоккеист.

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