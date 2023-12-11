Кривцов сравнил гол в ворота ЦСКА с мячом Ориги «Барселоне» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов считает, что забил победный мяч в ворота московского ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу на уровне еврокубков.

«Розыгрыш гола не был домашней заготовкой. Я вообще сначала должен был идти в подбор, но Эдик покатил на меня, когда рядом со мной не было защитников. Как «Ливерпуль» забил (смеётся)», — цитирует Кривцова «Матч ТВ».

По его словам, главный тренер Владимир Ивич сказал, что всей команде нужно больше контролировать мяч, не ошибаться в простых ситуациях, больше бить по воротам и постараться забить.

«Уходим на перерыв в прекрасном настроении, на первом месте. Нужно сейчас отдохнуть морально и с января готовиться к новой части сезона», — добавил Кривцов.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Кривцов вышел на замену в середине второго тайма и забил победный мяч на 90-й минуте. Футболист считает, что его гол был похож на мяч, который Дивока Ориги забил за «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19 с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ЦСКА не забили голов в первом тайме в 18-м туре РПЛ.