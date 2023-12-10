Махачев: мне интереснее подраться с Гэтжи, чем с Оливейрой или Царукяном
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«У меня не такой большой интерес проводить реванши. Если ты хочешь послужной список из тех, кого победил, ты должен добавлять новые имена. Есть Гэтжи, он заслужил бой. Думаю, с ним было бы интереснее подраться», — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Напомним, что Арман Царукян и Чарльз Оливейра заявили о желании провести реванш с Махачевым.
Ранее Махачев сообщил, что хочет провести следующий бой за титул в полусреднем весе.