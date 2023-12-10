Махачев: мне интереснее подраться с Гэтжи, чем с Оливейрой или Царукяном

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев назвал предпочтительного для себя соперника.

«У меня не такой большой интерес проводить реванши. Если ты хочешь послужной список из тех, кого победил, ты должен добавлять новые имена. Есть Гэтжи, он заслужил бой. Думаю, с ним было бы интереснее подраться», — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Напомним, что Арман Царукян и Чарльз Оливейра заявили о желании провести реванш с Махачевым.

Ранее Махачев сообщил, что хочет провести следующий бой за титул в полусреднем весе.