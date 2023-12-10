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Мамиашвили: бойкот Украины ОИ-2024 — безумие, которому нет конца

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление и. о. министра молодёжи и спорта Украины Матвея Бедного о возможном бойкоте Олимпиады в Париже.
Мамиашвили: бойкот Украины ОИ-2024 — безумие, которому нет конца
  • РИА Новости

«Этому безумию нет конца. Такое великое событие решил бойкотировать какой-то маленький министр, говорящий за всех спортсменов. Вот он пусть и бойкотирует один. А людей, которые посвятили этому всю свою жизнь, трогать не стоит. Они уже попытались устраивать бойкоты на других международных соревнованиях. Но с ними никто считаться не стал. Подавляющее большинство людей в спортивном сообществе этого не разделяют и не приемлют. На самом деле никто не хочет идти на поводу у политиканов.

Поэтому их дело, их право. Жаль, что украинским спортсменам навязывают эту идею. Такая стратегия не служит идеалам Олимпийской хартии, не направлена на дружбу и созидание между странами. Так что это очередная попытка использовать олимпийское движение в политических целях. Это недопустимо. Жить нужно по уставу и принципам, которые закладывались веками. Добрососедство и дружба — главные принципы спортивного движения», — сказал Мамиашвили RT.

Ранее Ольга Богословская высказалась о возможном бойкоте со стороны Украины летних ОИ в Париже.

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