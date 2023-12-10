Юран призвал РПЛ перейти на систему «весна — осень»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран призвал перейти на систему «весна — осень».

«Это просто кощунство — играть в такую погоду, я смотрел матч «Локомотив» — «Урал». Помню, как играл сам в таких условиях, — это очень тяжело. Просто кошмар, когда пальцы на ногах, извините, становятся раком.

Дискуссия о возвращении на систему «весна — осень» полностью оправдана? Я уже кричу об этом. На той системе мы выиграли два еврокубка, стали третьими на чемпионате Европы... И тогда кричали, но нас никто не слышал. Мы обязаны вернуться на систему «весна — осень», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Чемпионат России перешёл на систему «осень — весна» в сезоне-2011/12.

Ранее Юран рассказал, что доволен, как команда провела первую часть РПЛ.