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Чернов считает, что «Спартаку» по силам догнать лидеров РПЛ

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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказал мнение, что клуб может догнать лидеров чемпионата России.
Чернов считает, что «Спартаку» по силам догнать лидеров РПЛ
  • РИА Новости

«Нельзя сказать, что мы довольны своим местом в турнирной таблице. С другой стороны, всё могло быть гораздо хуже. Весной нужно начать с начала и показать свой максимум. Я думаю, нам вполне по силам догнать лидеров в РПЛ и бороться за чемпионство», — цитирует Чернова ТАСС.

Красно-белые одержали победу над «Крыльями Советов» со счётом 3:0. Таким образом, московский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Зенит» с 36 очками вышел в лидеры. «Краснодар» (35), у которого матч в запасе, может вернуть себе первое место в чемпионате по итогам 18-го тура.

Ранее сообщалось, что будущее Гильермо Абаскаля в «Спартаке» будет зависеть от нового спортивного директора.

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