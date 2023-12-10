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Свищёв считает, что МОК не изменит решение по допуску россиян из-за Украины

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался по поводу возможного бойкота Украиной Олимпийских игр в Париже из-за допуска российских спортсменов в нейтральном статусе.
Свищёв считает, что МОК не изменит решение по допуску россиян из-за Украины
  • РИА Новости

«МОК уже принял решение по российским и белорусским спортсменам. Они вынашивали это целый год, долго обдумывали — это была сложная работа. И поэтому вот это показушное выступление украинских чиновников бесполезно. Если они решат бойкотировать, то нарушат все возможные регламенты и их просто не пустят на последующие Олимпийские игры.

Лучше пусть сосредоточатся на развитии своего спорта. Пусть отзывают с боёв своих спортсменов и отправляют их на тренировочные площадки. А вместо этого они пытаются выслужиться перед западными хозяевами до последнего. Но это пройдёт безрезультатно. МОК не изменит своё решение по допуску наших атлетов», — сказал Свищёв RT.

Ранее Светлана Журова прокомментировала угрозы Украины бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за допуска россиян в нейтральном статусе. 

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