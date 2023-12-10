Журова: МОК скоро перестанет обращать внимание на украинский шантаж

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала угрозы Украины бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за допуска россиян в нейтральном статусе.

«Украина своим бойкотом вредит исключительно своим спортсменам, которые тоже нервничают: многие из них мечтали туда поехать. Но из-за своего правительства они вынуждены сидеть на иголках. Хотя Россию и так допустили в самом урезанном формате, и ещё не факт, поедем ли мы туда вообще. Такое ощущение, что их власти относятся к таким большим соревнованиям как к участию в Евровидении. Считают, что ничего страшного не случится, если спортсмены пропустят Игры. Как будто им наплевать.

Я думаю, что Томаса Баха уже утомил этот украинский шантаж и в недалёком будущем на них перестанут обращать внимание. Не едете — ваши проблемы. Как это было с США, когда они бойкотировали Олимпийские игры, проходящие в Китае», — заявила Журова RT.

Ранее сообщалось, что Васильев не удивится, если МОК отменит решение о допуске россиян к ОИ.