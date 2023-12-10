Васильев не удивится, если МОК отменит решение о допуске россиян к ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что его не удивит, если Международный олимпийский комитет (МОК) отменит решение о допуске россиян к Играм.

«МОК может легко отменить решение о допуске российских спортсменов. Потому что это люди-конъюнктурщики, которые прежде всего занимаются какими-то сиюминутными вопросами и не имеют стратегии развития международного олимпийского движения. Я не удивлюсь, если они всё отыграют назад», — приводит слова Васильева РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян.