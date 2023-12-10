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Первая ракетка мира Свёнтек недовольна календарём WTA на 2024 год

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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек недовольна календарём WTA на 2024 год.
Первая ракетка мира Свёнтек недовольна календарём WTA на 2024 год
  • Gettyimages.ru

«Если говорить про календарь, то у игроков появляется ещё больше обязательств. Нам придётся тратить ещё больше сил. Это не помогает тому, что обычно старается поддерживать WTA, — психическому и физическому здоровью», — приводит слова Свёнтек Eurosport.

Отметим, что в 2024 году количество турниров категории WTA-1000 увеличилось до десяти, а между Уимблдоном и US Open пройдут Олимпийские игры в Париже.

Ранее Соболенко и ещё 20 теннисисток пожаловались в WTA на низкую зарплату и условия.

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