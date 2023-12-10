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Американские легкоатлетки обратились к Сидоровой, завершившей карьеру

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Американские легкоатлетки Сэнди Моррис и Кэти Мун обратились к россиянке Анжелике Сидоровой, завершившей карьеру.
Американские легкоатлетки обратились к Сидоровой, завершившей карьеру
  • РИА Новости

«Спасибо, что была сильным соперником и подталкивала нас к ещё большим высотам», — написала в комментариях в соцсетях Мун.

«Лично хочу поблагодарить тебя, потому что соревнования с тобой стали одними из самых памятных для меня моментов», — добавила Моррис.

32-летняя спортсменка 9 декабря сообщила, что приняла решение завершить карьеру, поскольку «перестала получать удовольствие от лёгкой атлетики».

В коллекции Сидоровой, помимо серебра Олимпиады в Токио, победа на чемпионате мира и три золота первенства Европы.

Ранее сообщалось, что тренер Сидоровой Светлана Абрамова считает, что отстранение россиян от международных турниров повлияло на решение спортсменки завершить карьеру.

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