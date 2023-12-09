Тренер Сидоровой — о завершении карьеры спортсменки: бессмысленно продолжать

Светлана Абрамова, тренер серебряного призёра Олимпиады по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой, считает, что отстранение россиян от международных турниров повлияло на решение спортсменки завершить карьеру.

«Конечно, я знаю об этом, решение было совместным. Стало бессмысленно продолжать, это жизнь. Если бы не было отстранения, то очень многое могло повернуться по-другому», — сказала Абрамова «Матч ТВ».

32-летняя спортсменка 9 декабря сообщила, что приняла решение завершить карьеру, поскольку «перестала получать удовольствие от лёгкой атлетики».

В коллекции Сидоровой, помимо серебра Олимпиады в Токио, победа на чемпионате мира и три золота первенства Европы.

Ранее сообщалось, что ВФЛА поздравила медалистку Олимпиады Сидорову с рождением сына.