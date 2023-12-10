Малышев — о переговорах с Джикией по контракту: внутренняя жизнь клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с контрактом защитника Георгия Джикии.

«Начали ли мы переговоры с Джикией по контракту? Когда переговоры произойдут, тогда мы всё расскажем. Всё остальное — внутренняя жизнь клуба», — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах по переходу Джикии.