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Макаров заявил, что у футболистов «Динамо» нет проблем с Личкой

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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров считает, что главный тренер Марцел Личка полностью отдаётся работе и думает только об успехах московской команды.

«Он живёт футболом, нам это нравится, никаких проблем у нас с ним нет. Как видите, мы идём на третьем месте сейчас, очень хорошо поднимаемся в турнирной таблице и показываем игру с каждым матчем всё лучше и лучше», — цитирует Маркова ТАСС.

По его словам, чешский специалист «на тренировках, не замолкая, всё время находится» среди футболистов. Поддерживает их и подсказывает им, если что-то не так.

«Момент общения с Личкой? Это наш личный разговор, ничего такого нет. Мы с ним поговорили, у каждого есть своё мнение, мы его высказали друг другу и работаем дальше, как видите. Всё хорошо», — добавил Макаров.

Личка дал выходные Макарову на матч Кубка России с московским «Спартаком» (3:0) и на встречу в чемпионате страны с воронежским «Факелом» (0:0).

Бывший тренер «Оренбурга» возглавил «Динамо» в июне. Его контракт рассчитан на один сезон.

Бело-голубые с 31 очком по итогам 17 туров занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее Вячеслав Колосков рассказал о том, почему «Динамо» не может рассчитывать на победу в РПЛ.

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